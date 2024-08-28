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Проводили фейковые референдумы РФ в Украине: СБУ разоблачила еще двух коллаборанток

Украина, Среда 28 августа 2024 13:19
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Проводили фейковые референдумы РФ в Украине: СБУ разоблачила еще двух коллаборанток Фото: СБУ задержала двух коллаборанток (иллюстративное фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители разоблачили еще двух коллаборанток, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с РФ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает ведомство, обе злоумышленницы занимались подготовкой российских псевдореферендумов по поводу "присоединения" восточного и южного регионов Украины к составу России.

Известно, что одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсона.

"После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который решисты оборудовали на территории общины. Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных РФ обходила дворы, где собирала "голоса", - информируют в СБУ.

В случае отказа поставить подпись в поддержку Кремля женщина угрожала преследованием со стороны оккупантов.

После освобождения правобережья региона коллаборантка сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки. Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Задержанная находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Колаборантка в Харьковской области

Другая фигурантка – секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковской области. Во время временной оккупации общины оно устроилось в местную оккупационную администрацию РФ.

Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда территории региона.

После деоккупации поселка фигурантка пыталась "залечь на дно", но правоохранители установили ее местонахождение и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

СБУ охотится на коллаборантов

Напомним, накануне стало известно, что СБУ задержала коллаборантку, поддержавшую россиян во время оккупации Херсона. Раньше она работала секретаршей одного из отделов городского суда.

Также РБК-Украина писала о том, что в Харькове недавно задержали предателя, который сотрудничал с РФ в начале полномасштабной войны и помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска.

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