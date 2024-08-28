Проводили фейковые референдумы РФ в Украине: СБУ разоблачила еще двух коллаборанток

Правоохранители разоблачили еще двух коллаборанток, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с РФ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Как отмечает ведомство, обе злоумышленницы занимались подготовкой российских псевдореферендумов по поводу "присоединения" восточного и южного регионов Украины к составу России.

Известно, что одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсона.

"После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который решисты оборудовали на территории общины. Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных РФ обходила дворы, где собирала "голоса", - информируют в СБУ.

В случае отказа поставить подпись в поддержку Кремля женщина угрожала преследованием со стороны оккупантов.

После освобождения правобережья региона коллаборантка сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки. Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Задержанная находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Колаборантка в Харьковской области

Другая фигурантка – секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковской области. Во время временной оккупации общины оно устроилось в местную оккупационную администрацию РФ.

Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда территории региона.

После деоккупации поселка фигурантка пыталась "залечь на дно", но правоохранители установили ее местонахождение и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.