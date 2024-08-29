ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупационным "прокурорам" Бердянска объявили подозрения за "зачистки" гражданских

Бердянск, Запорожская область, Четверг 29 августа 2024 16:41
UA EN RU
Оккупационным "прокурорам" Бердянска объявили подозрения за "зачистки" гражданских Иллюстративное фото: СБУ сообщила о подозрениях оккупационным "прокурорам" Бердянска (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях оккупационным "прокурорам" Бердянска. Они занимаются "зачистками" гражданского населения во временно захваченном городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, речь идет о военном прокуроре оккупационной администрации России в Бердянске полковнике Александре Корнееве и двух его подчиненных: заместителе оккупационного прокурора Евгении Свистунове и начальнике следственного отдела оккупационной группировки РФ Денисе Шеховце.

По данным следствия, фигуранты организовали отдельные отряды россиян, которые похищали жителей временно оккупированного города.

Оккупационным &quot;прокурорам&quot; Бердянска объявили подозрения за &quot;зачистки&quot; гражданских

Как отмечается, оккупанты называли это так называемыми "зачистками" гражданского населения, в ходе которых пытались выявить и посадить участников движения сопротивления в регионе.

В состав этих отрядов входили представители российских спецслужб, Росгвардии и местные коллаборационисты, которые "сдавали" адреса украинских патриотов.

Заключенных людей подвергали жестоким пыткам с использованием электрического тока, а также долго оставляли без пищи и воды.

В большинстве случаев Корнеев вместе с подчиненными лично участвовал в "налетах" на жилье жителей Бердянска, похищал их и пытал. Таким образом, россияне пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с оккупационной администрацией страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Корнееву, Свистунову и Шеховцу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против граждан Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что два российских генерала получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах. Также подозрение получили и три полковника РФ.

Также в Харькове недавно задержали предателя, который сотрудничал с РФ в начале полномасштабной войны и помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Запорожье Бердянск Война в Украине
NEWS
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом