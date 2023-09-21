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Экспорт зерна из Украины. В Польше заявили о готовности к переговорам

Фото: в Польше заявили о готовности к переговорам по экспорту зерна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова проводить переговоры с Украиной по экспорту ее агропродукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы подобные переговоры состоялись", - сказал Телус.

По его словам, Польша открыта для переговоров по поиску решения, которое обезопасит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине.

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитом, а не вредить польским фермерам", - отметил польский министр.

Телус также обратил внимание на то, что список продуктов, запрещенных к ввозу в конкретные страны, должен быть гибким. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнух и может импортироваться в эту страну.

"Я бы хотел, чтобы еще были постоянные, долговременные решения, которые вводит Европейский союз. И это хорошее направление", - отметил он.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

В ответ Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

После этого Варшава решила вызвать в Министерство иностранных дел украинского посла Василия Зварыча.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября заявил, что страны договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, и при этом поддержка со стороны Варшавы продолжится.

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