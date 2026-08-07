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Украина получит миллиардные убытки из-за остановки морского экспорта, - НБУ

17:13 07.08.2026 Пт
2 мин
Корабли не заходят в украинские порты две недели
aimg Елена Бджола
Украина получит миллиардные убытки из-за остановки морского экспорта, - НБУ Фото: украинское зерно в порту Одессы (Getty Images)
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Прямые потери Украины от недополучения экспортной выручки составят более 2 миллиардов долларов. Это касается второй половины 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на инфляционный отчет Национального банка Украины.

Украина потеряет более 2 миллиардов долларов

Как и в предыдущие фазы блокады, Украина переориентирует грузопотоки на альтернативные маршруты:

  • железную дорогу,
  • автотранспорт,
  • порты Дуная.

В то же время пропускная способность этих маршрутов недостаточна. Ранее Украина экспортировала 4-4,5 миллионов тонн аграрной продукции в месяц. Альтернативные пути могут обеспечить экспорт только 2,5 миллионов тонн в месяц.

Речь идет об августе-октябре, поскольку уровень воды в Дунае упал из-за засухи и ограничил его пропускную способность.

С ноября темпы экспорта возрастут, заметил НБУ.

Перенаправление логистики повысит расход агросектора на:

  • хранение,
  • транспортировку продукции.

Прямые расходы от недополучения выручки составят 2 миллиарда долларов.

В то же время Нацбанк ожидает, что эти объемы будут экспортированы в течение первого полугодия 2027 года, что компенсирует негативный эффект.

"Благодаря развитым альтернативным маршрутам и опыту аграриев ситуация остается более контролируемой, чем во время блокады 2022 года", - говорит НБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия пытается воспроизвести сценарий 2022 года, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора.

Также стало известно, что 6 августа оккупанты нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море. Погиб украинский моряк.

Еще сообщалось, что Украина активно ищет способы возобновления экспорта на фоне блокады морского коридора со стороны России. Союзники Киева уже помогают.

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