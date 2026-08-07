Украина получит миллиардные убытки из-за остановки морского экспорта, - НБУ

Прямые потери Украины от недополучения экспортной выручки составят более 2 миллиардов долларов. Это касается второй половины 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на инфляционный отчет Национального банка Украины.

Украина потеряет более 2 миллиардов долларов

Как и в предыдущие фазы блокады, Украина переориентирует грузопотоки на альтернативные маршруты:

железную дорогу,

автотранспорт,

порты Дуная.

В то же время пропускная способность этих маршрутов недостаточна. Ранее Украина экспортировала 4-4,5 миллионов тонн аграрной продукции в месяц. Альтернативные пути могут обеспечить экспорт только 2,5 миллионов тонн в месяц.

Речь идет об августе-октябре, поскольку уровень воды в Дунае упал из-за засухи и ограничил его пропускную способность.

С ноября темпы экспорта возрастут, заметил НБУ.

Перенаправление логистики повысит расход агросектора на:

хранение,

транспортировку продукции.

Прямые расходы от недополучения выручки составят 2 миллиарда долларов.

В то же время Нацбанк ожидает, что эти объемы будут экспортированы в течение первого полугодия 2027 года, что компенсирует негативный эффект.

"Благодаря развитым альтернативным маршрутам и опыту аграриев ситуация остается более контролируемой, чем во время блокады 2022 года", - говорит НБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия пытается воспроизвести сценарий 2022 года, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора.