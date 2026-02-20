Экспорт украинского оружия в 2026 году может достичь нескольких миллиардов долларов, - СНБО

Украина может экспортировать военные товары и услуги на несколько миллиардов долларов в 2026 году. Это стало возможным после того, как государство разрешило первые продажи оборонной продукции за границу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян агентству Reuters.
Читайте также: Зеленский анонсировал массовый экспорт украинского оружия: рынки уже налажены
Он рассказал, что в начале месяца государственная комиссия, выдающая соответствующие лицензии во время военного положения, одобрила большинство из 40 заявок от предприятий оборонной промышленности на экспорт материальных средств и услуг.
По словам Алояна, экспортный потенциал на 2026 год оценивается в "несколько миллиардов долларов", учитывая готовую продукцию, запчасти, компоненты и сервисные услуги. Он подчеркнул, что этот показатель значительно превышает довоенные объемы экспорта.
В то же время чиновник отметил, что собственные оборонные нужды Украины остаются безусловным приоритетом.
"Собственные военные нужды Украины должны быть на первом месте, поскольку российские войска продвигаются на востоке страны, а авиаудары наносят удары по городам и селам, расположенным далеко от линии фронта", - заявил заместитель секретаря СБНО.
Западные союзники и страны Ближнего Востока проявляют значительный интерес к украинским боевым разработкам.
Среди наиболее заинтересованных сторон Алоян назвал:
Особое внимание приковано к сфере беспилотников, тяжелой техники и программы FrankenSAM, которая сочетает советские зенитно-ракетные комплексы с западными ракетами.
Приоритет в экспорте будет предоставляться государствам, которые являются сильнейшими союзниками Киева в войне.
Украина также стремится развивать совместные предприятия и другие формы кооперации с иностранными партнерами, чтобы привлекать финансовые ресурсы, создавать новые цепи поставок вооружений на фронт и получать доступ к новым технологиям. Это важнее, чем простая продажа готовой продукции.
Также правительство, по его словам, рассматривает возможность введения специальной экспортной пошлины для оборонных компаний.
Ожидается, что доходы от этого налога будут направлены на финансирование внутренних военных нужд Украины.
"Мы не имеем цели замкнуть всех производителей внутри страны. Наш подход сосредоточен на национальных интересах, а уже потом идут коммерческие", - подытожил Давид Алоян.
Напомним, в начале октября прошлого года стало известно, что Украина возобновит массовый экспорт оружия.
В ноябре секретарь СНБО Рустем Умеров озвучил дату, когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины.
Уже в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.