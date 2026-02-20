Экспорт украинского оружия в 2026 году может достичь нескольких миллиардов долларов, - СНБО

Потенциал экспорта

Он рассказал, что в начале месяца государственная комиссия, выдающая соответствующие лицензии во время военного положения, одобрила большинство из 40 заявок от предприятий оборонной промышленности на экспорт материальных средств и услуг.

По словам Алояна, экспортный потенциал на 2026 год оценивается в "несколько миллиардов долларов", учитывая готовую продукцию, запчасти, компоненты и сервисные услуги. Он подчеркнул, что этот показатель значительно превышает довоенные объемы экспорта.

В то же время чиновник отметил, что собственные оборонные нужды Украины остаются безусловным приоритетом.

"Собственные военные нужды Украины должны быть на первом месте, поскольку российские войска продвигаются на востоке страны, а авиаудары наносят удары по городам и селам, расположенным далеко от линии фронта", - заявил заместитель секретаря СБНО.

Кто заинтересован в украинских технологиях

Западные союзники и страны Ближнего Востока проявляют значительный интерес к украинским боевым разработкам.

Среди наиболее заинтересованных сторон Алоян назвал:

США, Великобританию и Германию;

Страны Северной Европы;

Три государства Ближнего Востока и по меньшей мере одну азиатскую страну.

Особое внимание приковано к сфере беспилотников, тяжелой техники и программы FrankenSAM, которая сочетает советские зенитно-ракетные комплексы с западными ракетами.

Приоритет в экспорте будет предоставляться государствам, которые являются сильнейшими союзниками Киева в войне.

Развитие совместных предприятий

Украина также стремится развивать совместные предприятия и другие формы кооперации с иностранными партнерами, чтобы привлекать финансовые ресурсы, создавать новые цепи поставок вооружений на фронт и получать доступ к новым технологиям. Это важнее, чем простая продажа готовой продукции.

Также правительство, по его словам, рассматривает возможность введения специальной экспортной пошлины для оборонных компаний.

Ожидается, что доходы от этого налога будут направлены на финансирование внутренних военных нужд Украины.

"Мы не имеем цели замкнуть всех производителей внутри страны. Наш подход сосредоточен на национальных интересах, а уже потом идут коммерческие", - подытожил Давид Алоян.