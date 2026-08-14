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Экспорт руды резко обрушился: что говорят аналитики

12:44 14.08.2026 Пт
2 мин
Продажа руды за границу ощутимо упала еще до закрытия портов и повышения железнодорожного тарифа
aimg Юлия Бойко
Экспорт руды резко обрушился: что говорят аналитики Экспорт руды из Украины рухнул на 27% (фото: gmk.center)
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Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-июля сократила экспорт железной руды на 27,3% - до 13,9 млн тонн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют расчеты на основе данных Государственной таможенной службы, пишет РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Выручка от экспорта руды за семь месяцев упала до 1,08 млрд долларов (-14,5%), в июле - 148 млн долларов (-22% к июлю 2025 года).

Предпосылки падения экспорта

Напомним, что украинские экспортеры попали в критическую ситуацию из-за блокирования врагом черноморских портов.

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Также с 1 июля ЕС ввел жесткие пошлины на украинскую металлургию, а с 1 января заработал европейский экологический налог СВАМ, который сделал украинскую продукцию менее конкурентной. Хотя у Украины не было возможности во время войны проводить экологическую модернизацию предприятий.

Широко раскритикованным шагом стало решение правительства о стремительном повышении тарифов на железнодорожные перевозки на 30%.

Все вместе, по заявлениям профильных ассоциаций, приведет к остановке до половины предприятий отрасли, которая являлась одним из крупнейших поставщиком валюты в страну.

Почему возникли проблемы с морским экспортом

Ранее РБК-Украина в эксклюзивном материале журналиста Романа Кота сообщала, что целенаправленные атаки РФ по портам Большой Одессы фактически остановили судоходство. Под угрозой - более 60% украинского экспорта и ключевые цепи поставки импорта.

Ключевой стала атака 19 июля на балкер Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. Погибли 9 иностранных моряков и украинский лоцман, а само судно впоследствии затонуло.

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