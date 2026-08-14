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Експорт руди різко обвалився: що кажуть аналітики

12:44 14.08.2026 Пт
2 хв
Продаж руди за кордон відчутно впав ще до закриття портів і підвищення залізничного тарифу
aimg Юлія Бойко
Експорт руди різко обвалився: що кажуть аналітики Експорт руди з України обвалився на 27% (фото: gmk.center)
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Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-липня скоротила експорт залізної руди на 27,3% - до 13,9 млн тонн - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать розрахунки на основі даних Державної митної служби, пише РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Виручка від експорту руди за сім місяців впала до 1,08 млрд доларів (-14,5%), у липні - 148 млн доларів (-22% до липня 2025).

Передумови падіння експорту

Нагадаємо, що українські експортери потрапили в критичну ситуацію через блокування ворогом чорноморських портів.

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Також з 1 липня ЄС ввів жорсткі мита на українську металургію, а з 1 січня запрацював європейський екологічний податок СВАМ, який також зробив українську продукцію менш конкурентною. Хоча Україна не мала можливості під час війни проводити екологічну модернізацію підприємств.

Широко критикованим кроком стало рішення уряду про стрімке підвищення тарифів на залізничні перевезення на 30%.

Все разом, за заявами профільних асоціацій, призведе до зупинки до половини підприємств галузі, яка була одним з найбільших постачальником валюти в країну.

Чому виникли проблеми з морським експортом

Раніше РБК-Україна в ексклюзивному матеріалі журналіста Романа Кота повідомляла, що цілеспрямовані атаки РФ по портах Великої Одеси фактично зупинили судноплавство. Під загрозою - понад 60% українського експорту та ключові ланцюги постачання імпорту.

Ключовою стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Загинули 9 іноземних моряків та український лоцман, а саме судно згодом затонуло.

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