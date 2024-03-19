RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экспорт российской нефти растет на фоне атак дронов на НПЗ, - Reuters

Фото: экспорт российской нефти растет на фоне атак дронов на НПЗ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) растет экспорт нефти из России. В марте страна-агрессор, вероятнее всего, увеличит экспорт почти на 200 тысяч баррелей в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили аналитики JP Morgan, атаки дронов, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям.

Однако по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.

Reuters предполагает, что Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.

Удары по российским НПЗ

Напомним, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Как ранее сообщало Reuters, Путина в войне может остановить лишь падение цен на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАНПЗВойна в Украине