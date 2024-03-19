Експорт російської нафти зростає на тлі атак дронів на НПЗ, - Reuters

Як зазначили аналітики JP Morgan, атаки дронів, ймовірно, скоротять переробку російської нафти на 300 тисяч барелів на день, на додаток до планових ремонтних закриттів.

Однак, за їх даними, зниження обсягів первинної переробки нафти призведе до збільшення її експорту.

Reuters припускає, що Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти у березні майже на 200 тисяч барелів на день.

Удари по російським НПЗ

Нагадаємо, ціни на нафту зросли після ударів українських дронів по російських НПЗ. Газ у Європі також подорожчав через "геополітичний ризик".

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. З них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.

Як раніше повідомляло Reuters, Путіна у війні може зупинити лише падіння цін на російську нафту.