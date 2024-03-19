UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експорт російської нафти зростає на тлі атак дронів на НПЗ, - Reuters

Фото: експорт російської нафти зростає на тлі атак дронів на НПЗ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тлі атак українських дронів на нафтопереробні заводи (НПЗ) зростає експорт нафти з Росії. У березні країна-агресор, найімовірніше, збільшить експорт майже на 200 тисяч барелів на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили аналітики JP Morgan, атаки дронів, ймовірно, скоротять переробку російської нафти на 300 тисяч барелів на день, на додаток до планових ремонтних закриттів.

Однак, за їх даними, зниження обсягів первинної переробки нафти призведе до збільшення її експорту.

Reuters припускає, що Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти у березні майже на 200 тисяч барелів на день.

Удари по російським НПЗ

Нагадаємо, ціни на нафту зросли після ударів українських дронів по російських НПЗ. Газ у Європі також подорожчав через "геополітичний ризик".

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. З них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.

Як раніше повідомляло Reuters, Путіна у війні може зупинити лише падіння цін на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТАНПЗВійна в Україні