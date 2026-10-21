Экспорт масла в приоритете: почему это решение важно для Украины

Почему правительство предоставило приоритет экспорту масла

Украинский аграрный экспорт работает в условиях ограниченной пропускной способности логистики. Из-за усложнения работы морских портов значительная нагрузка приходится на альтернативные маршруты – дунайские порты, железную дорогу и автомобильные переходы. В таких условиях важно не только находить возможности для перевозки продукции, но и обеспечивать ритмичную работу предприятий, которые его производят.

Одной из причин введения приоритета стал риск накопления готовой продукции из-за логистических ограничений. Возможности хранения на перерабатывающих предприятиях ограничены: по словам генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука, маслоэкстракционные заводы обычно могут хранить произведенное масло в объеме не более недельного выпуска.

Если готовую продукцию не удается вовремя отгружать, резервуары заполняются. При длительных задержках предприятия рискуют сокращать или останавливать переработку, даже если они имеют сырье для дальнейшего производства.

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Последствия могут ощущать и аграрии. Перерабатывающие заводы закупают семена подсолнечника, сои и рапса у украинских хозяйств. Если проблемы с экспортом предприятия вынуждены ограничивать производство, это может влиять на объемы закупок сырья и сроки расчетов с поставщиками.

Ритмичная работа переработки важна также для занятости и смежных сфер – железнодорожных перевозок, портовых услуг, хранения и обслуживания производственных мощностей. Следовательно, проблема экспорта масла касается не только скорости доставки готовой продукции, но и всей производственной цепи.

Как будет работать новый механизм

Как пишет профильное издание Latifundist.com, экспериментальный порядок предусматривает приоритет для растительного масла при перевозке и прохождении отдельных этапов экспортной логистики. Он будет действовать в условиях военного положения, а срок эксперимента не должен превышать двух лет.

Механизм охватывает несколько направлений:

Железная дорога. "Укрзализныця" должна отдавать приоритет перевозке масла маршрутными поездами в морские и речные порты, пограничные станции и пункты перегрузки на другие виды транспорта.

"Укрзализныця" должна отдавать приоритет перевозке масла маршрутными поездами в морские и речные порты, пограничные станции и пункты перегрузки на другие виды транспорта. Порты. Суда для наливного экспорта масла могут получать приоритет при постановке к причалам при условии их доступности и готовности терминала к обработке.

Суда для наливного экспорта масла могут получать приоритет при постановке к причалам при условии их доступности и готовности терминала к обработке. Сулинский канал. Для судов с маслом предусмотрена приоритетность прохождения канала (пролив в Румынии – маршрут из реки в Черное море) в пределах установленного порядка.

Для судов с маслом предусмотрена приоритетность прохождения канала (пролив в Румынии – маршрут из реки в Черное море) в пределах установленного порядка. Пограничный контроль. Для соответствующих грузов предусмотрено первоочередное прохождение контроля, а при наличии технической возможности – выделение отдельного коридора, колеи или полосы.

При этом приоритет не означает упразднения действующих тарифов на железнодорожные перевозки или портовых сборов. Он также не дает оснований прерывать уже продолжающиеся с другими судами грузовые операции или требовать освобождения занятых причалов. То есть речь идет об изменении очередности там, где это возможно, а не о создании дополнительных портовых или железнодорожных мощностей.

Отдельный вопрос – перечень продукции, на которую будет распространяться механизм. В него включили растительное масло, в частности подсолнечное, соевое и рапсовое, но не шрот и жмых - твердые продукты переработки масличных культур.

Это учитывает дискуссию между участниками аграрного рынка. Ранее "Всеукраинский аграрный совет" возражал против приоритетного экспорта шрота и жмыха, в частности из-за их значения для украинского животноводства и риска для логистики других грузов. Впоследствии ассоциация "Укролияпром" также отказалась от требования распространить логистический приоритет на эти продукты.

Сколько валют приносит Украине аграрный экспорт

Аграрная продукция остается одним из ключевых источников валютной выручки страны. По данным Государственной таможенной службы, в 2025 году Украина экспортировала товаров на 40,3 млрд. долларов. Из этой суммы 22,5 млрд долларов пришлось на продовольственные товары – более половины общего товарного экспорта страны (для сравнения, экспорт металлов и изделий из них составил 4,7 млрд долларов).

Внутри аграрного сектора немаловажную роль играет переработка масличных культур. Экспорт готового масла позволяет получать валютную выручку не только от продажи сырья, но и продукции, изготовленной украинскими предприятиями. Это поддерживает работу перерабатывающих заводов, создает спрос на семена отечественного производства и обеспечивает загрузку компаний, перевозящих, хранящих и переваливающих продукцию.

По расчетам, приведенным в обосновании правительственного решения, экспорт одной тонны масла обеспечивает в среднем около 1300 долларов валютных поступлений, тогда как тонна кукурузы или пшеницы – около 220 долларов. Это сравнение касается стоимости экспортируемой продукции, а не чистой прибыли изготовителя или суммы уплаченных налогов.

Разница объясняет, почему для экономики важно не только вырастить урожай, но и переработать его в Украине. Прибавочная стоимость формируется внутри страны, а вместе с производством сохраняются рабочие места, закупки сырья и спрос на логистические и сервисные услуги.

В то же время, выше стоимость тонны не означает, что экспорт масла должен полностью заменить зерновой. Задача – при ограниченной пропускной способности логистики поддерживать различные экспортные направления и не допускать остановки производств, которые зависят от регулярного вывоза готовой продукции.

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Что изменится для производителей и аграриев

Приоритетная перевозка масла может повлиять на несколько звеньев экономики одновременно.

Если завод своевременно отгружает готовую продукцию, он освобождает резервуары для последующих партий и может продолжать переработку. Для этого предприятию нужно сырье - значит, сохраняется спрос на семена подсолнечника, сои и рапса, которые выращивают украинские хозяйства.

Для аграриев это означает больше возможностей реализовать урожай и получить денежные средства за проданное сырье. Для переработчиков – меньший риск вынужденных простоев и нарушение экспортных контрактов. А для железной дороги, портов, терминалов, складских операторов и других сервисных компаний – сохранение заказов, связанных с производством и перемещением продукции.

Этот эффект не ограничивается одним заводом. Перерабатывающее предприятие закупает сырье, оплачивает перевозки и сервисы, обеспечивает работой работников и поддерживает деятельность подрядчиков. Если производство останавливается из-за переполненных резервуаров, нагрузка может уменьшиться сразу в нескольких смежных сферах. Если экспорт работает ритмично, предприятия имеют больше возможностей планировать производство, закупки и расчеты с партнерами.

Особое значение это имеет при активной реализации урожая, когда аграриям нужны оборотные средства, а складские мощности используются для разных культур. Стабильная работа маслоэкстракционных заводов может поддержать спрос на масличные семена и помочь более эффективно использовать существующую инфраструктуру.

В то же время, приоритет не устраняет всех логистических ограничений и не гарантирует увеличения закупок или доходов каждого участника рынка. Фактический эффект будет зависеть от доступности вагонов, портовых мощностей, работы пограничных переходов, спроса на внешних рынках и ситуации безопасности на логистических маршрутах.

Значение для экономики в целом

Значение правительственного решения будет измеряться не самим фактом предоставления приоритета экспорта масла, а тем, поможет ли оно обеспечить непрерывное движение продукции от украинского поля к внешнему рынку. Когда завод может продолжать переработку, у аграрий есть покупатель для сырья, а перевозчики и порты - работа, экономический эффект распространяется далеко за пределы одного предприятия.

В условиях войны это важно и для поддержки производства, и для валютных поступлений страны.

Экспериментальный механизм не разрешит все логистические проблемы, но должен проверить, можно ли при имеющихся ограничениях эффективнее использовать экспортную инфраструктуру и уменьшить риск простоев в секторе, который обеспечивает значительную часть украинского товарного экспорта.