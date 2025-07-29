ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экспорт нефти из России упал по сравнению с прошлым годом, - Bloomberg

Вторник 29 июля 2025 21:47
UA EN RU
Экспорт нефти из России упал по сравнению с прошлым годом, - Bloomberg Иллюстративное фото: Россия экспортирует меньше нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала на 4% нефти меньше, чем за этот же период в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Россия с начала 2025 года снизила экспорт нефти примерно на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем потерь оценивается почти в 30 миллионов баррелей. В сравнении с 2023 годом снижение составляет около 7%. Также отмечено небольшое сокращение переработки нефти на российских НПЗ.

Как отмечает Bloomberg, после начала вторжения в Украину Москва засекретила данные о добыче, поэтому именно морской экспорт остается основным показателем реальных продаж нефти за рубеж.

По версии издания, сокращения могут быть связаны с попытками России компенсировать перепроизводство в рамках соглашения ОПЕК+. Ситуация может проясниться в октябре, когда РФ, по плану, получит возможность увеличить добычу.

Кроме того, поставки могут оказаться под еще большим давлением: президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России.

Ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против России 100% вторичные тарифы. Такие тарифы грозят тем странам, которые после возможных ограничений со стороны Вашингтона продолжат покупать у РФ нефть, газ и не только.

Сегодня, 29 июля, американский лидер пообещал, что новые ограничения против России введут, если Москва за 10 дней не согласиться заключить с Украиной мир.

К слову, ранее Reuters писало, что три страны Персидского залива могут полностью заменить российскую нефть на мировом рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку