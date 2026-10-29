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Экспорт лома без пошлины не имеет рыночных оснований: позиция "Укрметаллургпрома"

10:38 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Экспорт лома без пошлины не имеет рыночных оснований: позиция "Укрметаллургпрома" Металлурги против отмены нулевой квоты на экспорт металлолома (фото: GettyImages)
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В Украине нет экономических предпосылок для отмены нулевой квоты на экспорт стального лома или его беспошлинного вывоза.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет РБК-Украина со ссылкой на портал GMK Center.

В частности, он отметил важность сохранения сырья для украинских металлургических и литейных предприятий, которые продолжают работать в условиях российских атак.

Ситуация с ломом в Украине: есть ли излишки

По словам Каленкова, для определения ситуации на рынке необходимо сопоставить объемы заготовки стального лома за три осенних месяца с объемами его потребления украинскими металлургами и литейщиками. Только после анализа этих показателей можно сделать выводы о наличии излишков сырья.

"На сегодняшний день нет никаких рыночных обоснований для того, чтобы снять нулевую квоту на экспорт лома или сделать возможным его вывоз без какой-либо пошлины", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

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Он отметил, что сентябрь, октябрь и ноябрь должны стать периодом сбора и анализа фактических данных о заготовке и потреблении сырья.

"Только на базе этих цифр в декабре следует выходить на совместное совещание в профильном министерстве, чтобы выяснить, наблюдается ли такая проблема и есть ли профицит металлолома вообще", - заявил Каленков.

Что не так с призывами открыть экспорт лома

Отдельно президент "Укрметаллургпрома" обратил внимание на то, что некоторые представители ломозаготовительного бизнеса начали активнее призывать к открытию границ для вывоза сырья сразу после российских атак на украинские промышленные объекты.

По его мнению, такие призывы преждевременны, поскольку ситуация на предприятиях и дальнейшие перспективы работы украинской металлургии нуждаются в оценке.

"Непонятна сама причина, почему в первые же дни и недели после того, как по украинским стальным заводам были нанесены ракетные удары, отдельные представители ломозаготовительной отрасли сразу же потребовали открытия беспошлинного экспорта сырья, от которого государство ничего не заработает", - отметил Каленков.

Он добавил, что представители отрасли, по его мнению, поспешили с выводами о перспективах украинской металлургии, не дождавшись более полного понимания ситуации.

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"Еще не разобравшись в ситуации, не понимая дальнейшего развития событий, они фактически сразу "похоронили" украинскую металлургию. В то же время мы все ежедневно боремся за то, чтобы отечественные заводы могли сохранить и продолжить свою работу", - резюмировал президент "Укрметаллургпрома".

Сколько налогов приносит переработка лома в Украине

Сохранение нулевой квоты на экспорт стального лома, закрепленного правительственным постановлением №1795, остается важным фактором для украинской металлургии в условиях войны, дефицита сырья и требований европейской декарбонизации.

По данным GMK Center, внутренняя переработка лома обеспечивает бюджету 13 000-15 000 грн налогов на каждую тонну выплавленной продукции. Для сравнения, экспорт сырья приносит всего 50-100 грн налогов.

Ранее в Федерации металлургов также заявили, что Украина не должна открывать экспорт металлолома, пока государство не создаст модель, которая будет гарантировать фискальный эффект для бюджета и защиту внутреннего рынка.

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