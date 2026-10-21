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Никаких "гор лома" не существует: почему открытый экспорт ударит по металлургии

16:11 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Юлия Бойко
Никаких "гор лома" не существует: почему открытый экспорт ударит по металлургии Металлолома не хватает для восстановления металлургии (фото: GettyImages)
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Открывать свободный экспорт металлолома из Украины сейчас нельзя, поскольку излишек сырья на внутреннем рынке отсутствует, а разговоры о "затоваренных складах" не соответствуют реальной ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал "Экономической правды".

Заготовка лома в Украине сокращается

В комментарии изданию директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркнул, что остановка металлургических заводов после российских ударов временная и не означает, что стране больше не нужен металлолом.

"Никаких гор лома, о которых говорят экспортеры, не существует. А имеющиеся остатки иссякнут мгновенно", - отметил он.

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что в Украине сокращается сама заготовка металлолома. До 80% этого ресурса исторически формировалось в промышленных регионах юго-востока, которые находятся под обстрелами или частично оккупированы.

При этом за семь месяцев 2026 года металлургические комбинаты закупили около 900 тыс. тонн лома - почти столько же, как и в прошлом году. В то же время, заготовка сократилась примерно на 25%.

Поэтому 60 тыс. тонн, о которых заявляют заготовители как о "законсервированных запасах", в масштабах отрасли является незначительным объемом.

Чем угрожает открытие экспорта лома

До войны Украина собирала около 4 млн тонн лома в год, а один только "Интерпайп" в нормальном режиме потребляет 1-1,5 млн тонн.

"Если снимем квоты и вывезем сырье, восстановление стальной отрасли станет невозможным", - говорит Зинченко.

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Категорически против свободного экспорта выступают также в литейной и металлургической отрасли: там называют металлолом стратегическим и исчерпывающим сырьем, которое будет критически необходимо для развития электрометаллургии и производства стали с меньшими выбросами.

"Нулевая квота на экспорт была введена после резкого роста вывоза лома в 2025 году - на 53%, почти до 500 тыс. тонн. Значительная часть поставок шла через Польшу в третьи страны без уплаты украинской экспортной пошлины. Только в прошлом году бюджет из-за такой модели недополучил более 2 млрд грн", - указывает издание.

Какие условия для экспорта лома предлагают металлурги

В то же время в отрасли признают, что полный запрет не обязательно должен быть постоянным. Компромиссом может стать разрешение на экспорт только подтвержденного излишка сырья и при условии, что государство будет получать из этого доходы.

Также среди возможных механизмов - прозрачные квоты или экспортные лицензии через аукционы Prozorro, а также пошлины, которые будут взиматься независимо от страны назначения.

В литейной отрасли также поддерживают подход, при котором сначала нужно четко определить баланс: сколько лома образуется, сколько нужно металлургам и литейщикам и какой объем должен оставаться стратегическим резервом. Только после этого, подчеркивают участники рынка, можно говорить об экспорте реального излишка.

Как известно, представители ломозаготовительной отрасли недавно призвали открыть экспорт лома, но именно в страны ЕС.

При этом до введения запрета на экспорт большинство нашего лома шло в Польшу, а уже оттуда - в Турцию, без уплаты пошлины. В Украину при этом возвращались только 104 гривны налогов с тонны экспортируемого сырья.

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