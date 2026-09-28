Нулевую квоту на лом нужно сохранить до введения единой пошлины: эксперт объяснил почему

Открывать экспорт украинского металлолома можно только после того, как экспортная пошлина начнет действовать для всех направлений поставки без исключений. До этого момента нулевую квоту целесообразно сохранять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

Квоты помогли обеспечить металлургию ломом

По его словам, в прошлом году украинская металлургия сталкивалась с нехваткой металлолома, а отдельные предприятия из-за дефицита сырья по конкурентной цене не могли обеспечить запланированное производство. После введения ограничений ситуация поменялась.

"Квотирование показало свою действенность, обеспечение ломом компаний выросло до нормального уровня. Компании сейчас обеспечены ломом", - сказал Каленков.

В то же время предыдущая система экспортных пошлин не решала проблему полностью. Часть украинского металлолома поставлялась в Евросоюз, а оттуда могла дальше экспортироваться в третьи страны.

Каленков считает, что новый механизм должен исключать такие отличия между направлениями.

"Можно ввести в Украине регулирующую экспортную пошлину. Но надо, особенно в условиях войны, сделать так, чтобы она распространялась без исключений на все страны", - подчеркнул он.

Для этого, по его словам, Украине следует провести консультации с ЕС. Каленков отметил, что соглашения с Евросоюзом предусматривают возможность введения ограничительных мер в чрезвычайных условиях после соответствующих консультаций.

В то же время, тенденция по защите собственного сырья уже существует и в самом ЕС.

"Европейский Союз признает металлолом критическим сырьем. В плане действий заложено, что ЕС будет ограничивать экспорт металлолома, и нам нужно идти по этому пути", - заявил президент Укрметаллургпрома.

Почему нужно сохранить ограничения

По мнению эксперта, оптимальная модель для Украины предусматривает либо универсальную регулирующую пошлину, либо временное сохранение нулевой квоты, пока такой механизм не будет введен.

Каленков также обратил внимание на экономический эффект от использования лома внутри страны. По его словам, его переработка в готовый металлопрокат дает государству гораздо больше налогов и валютной выручки.

"Государство зарабатывает в десятки раз меньше на экспорте лома. Как альтернатива этому - переработка лома в продукт, в металлопрокат, и на этом государство зарабатывает в десятки раз больше, получает валютную выручку", - сказал он.

Дополнительным аргументом для хранения сырья в Украине Каленков назвал будущую декарбонизацию металлургии, которая предполагает увеличение использования металлолома в производстве стали.