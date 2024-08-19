Шведский БТР Pbv 302 допущен к эксплуатации в ВСУ: что о нем известно
Министерство обороны Украины допустило к снабжению войск Вооруженных сил шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, боевая машина на гусеничном шасси была разработана компанией Hägglund&Söner. Стоит отметить, что эти БТР Украина получила в 16-й пакете военной помощи от Швеции. Ранее БТР находились на вооружении шведской армии.
Это бронетранспортер, вооруженный 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.
Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) – это шведский гусеничный бронетранспортер, разработанный в 1960-х годах компанией Hägglunds для шведской армии. Его главной целью была замена устаревших бронетранспортеров и обеспечение мобильности и защиты пехоты в условиях боя.
Основные характеристики:
- Экипаж : 3 члена экипажа (водитель, командир и стрелок) и 8 десантников.
- Вооружение : основным вооружением является 20-мм автоматическая пушка, которая эффективна против легкобронированной техники и живой силы противника.
- Защита : Pbv 302 имеет броню, защищающую от огня стрелкового оружия и осколков. Машина оборудована системой защиты от химических, биологических и ядерных угроз.
- Мобильность : Благодаря гусеничной базе, Pbv 302 имеет хорошую проходимость на сложных местностях, включая болотистые и заснеженные территории.
- Двигатель : дизельный двигатель Volvo TD 50B мощностью около 270 л.с. обеспечивает максимальную скорость до 65 км/ч на дорогах.
- Десантное отделение : бронетранспортер вмещает 8 пехотинцев, которых можно быстро высадить через заднюю дверь.
Pbv 302 использовался шведской армией до 1990-х годов, когда его начали заменять более современными машинами. Тем не менее, он остается эффективным транспортным средством для транспортировки военных подразделений и проведения операций в сложных условиях.
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