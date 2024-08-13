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К эксплуатации в ВСУ допустили около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад

Фото: бронемашина с защитой от мин и засад (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"С начала широкомасштабного вторжения кодифицированы и допущены к эксплуатации образцы бронемашин класса MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад), выпущенные оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что арсенал бронированных средств украинской армии пополнила и продукция украинских производителей сектора ВВТ, созданная по этой технологии.

Бронемашины класса MRAP состоят из капсулы, что обеспечивает защиту личного состава при взрыве. Двигатель и колеса выступают в качестве взрывопоглощающих элементов, принимающих на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля.

Оружие и техника в ВСУ

Напомним, недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ пехотный реактивный огнемет. Его разработали специалисты одного из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также Минобороны разрешило ВСУ использовать около 10 новых моделей пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства.

Кроме того, в Украине с начала полномасштабной военной агрессии РФ было допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов бронетехники как отечественного, так и иностранного производства.

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