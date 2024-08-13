К эксплуатации в ВСУ допустили около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад

"С начала широкомасштабного вторжения кодифицированы и допущены к эксплуатации образцы бронемашин класса MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад), выпущенные оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что арсенал бронированных средств украинской армии пополнила и продукция украинских производителей сектора ВВТ, созданная по этой технологии.

Бронемашины класса MRAP состоят из капсулы, что обеспечивает защиту личного состава при взрыве. Двигатель и колеса выступают в качестве взрывопоглощающих элементов, принимающих на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля.