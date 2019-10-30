Курс долара на міжбанку знизився майже до 25 гривень

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Долар подешевшав на шість копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на шість копійок - до 25,03 гривень за долар, курс купівлі - до 25,00 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на п'ять копійок - до 27,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0000 - 25,0300 грн/долар, євро 27,7925 - 27,8258 грн/євро, російський рубль 0,3916 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0000 25,0300 EUR/UAH 27,7925 27,8258 RUB/UAH 0,3916 0,3925

Нагадаємо, 29 жовтня міжбанківські торги по долару закрилися в діапазоні 25,0600 - 25,0900 грн/долар, євро 27,8466 - 27,8774 грн/євро, російський рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Зазначимо, офіційний курс долара на 30 жовтня встановлено на рівні 25,11 гривень. Нацбанк підвищив його на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем після незначного зниження днем раніше.

На готівковому ринку 29 жовтня курс долара не змінився і торгувався по 25,14 гривень за долар. Зокрема, в обмінних пунктах середній курс покупки долара складав 24,90 (24,86 - 28 жовтня), продажу - 25,14 (25,14 - 28 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,50 (27,47 - 28 жовтня), продажу - 27,93 (27,92 - 28 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,56 (3,56 - 28 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 28 жовтня) грн за 10 рублів.