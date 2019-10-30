Держборг України за місяць зріс більш ніж на 1 млрд доларів

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Держборг у вересні збільшився ще на 1,3% в доларовому еквіваленті

Державний борг України за вересень 2019 року виріс більш ніж на 1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Повідомляється, що за минулий місяць обсяг державного та гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зріс на 1,03 млрд доларів - до 82,95 млрд доларів. У відсотковому відношенні приріст склав 1,3%.

У той же час у гривневому еквіваленті обсяг держборгу скоротився на 69,44 млрд гривень (3,4%) - до 1,998 трлн гривень. Всього за 9 місяців 2019 року держборг збільшився на 4,64 млрд доларів (5,9%), але при цьому скоротився на 170,7 млрд гривень у гривневому еквіваленті (7,9%).

Зазначимо, Україна до бюджету на 2020 рік закладає платежі за державним боргом в розмірі близько 438,1 млрд гривень. Передбачається, що на обслуговування державного боргу піде 145,2 млрд гривень, а 292,9 млрд - на погашення. Платежі в наступному році майже на 21 млрд перевищать виплати в 2019.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, на кінець 2020 борг України по відношенню до ВВП вдасться знизити до 46,7%.

"Те, що ми повністю забюджетували, дозволить нам до кінця 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%. Це робить нашу економіку більш стійкою", - заявила Маркарова.