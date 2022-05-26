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Експерти оцінили загрозу для України у війні з боку Білорусі

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Київ, Четвер 26 травня 2022 08:32
Експерти оцінили загрозу для України у війні з боку Білорусі Фото: експерти оцінили загрозу для України у війні з боку Білорусі (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Загроза Білорусі для України все ще зберігається. Навіть попри те, що Росія вивела звідти більшість своїх підрозділів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України".

Як пояснив речник Міноборони Олександр Мотузяник, ситуація в Білорусі без істотних змін.

"Її збройні сили у складі семи батальйонів прикривають кордон з Україною та проводять навчання. Але на території республіки Білорусь зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по території України", - зазначив Мотузяник.

За його словами, днями Росія перемістила дивізіон "Іскандерів-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону з Україною.

Як стверджує військовий аналітик Сергій Грабський, це становить загрозу не лише для прикордонних областей, а й для всього заходу України. Він припускає, ймовірно, росіяни хочуть ракетним обстрілом ускладнити активне постачання західного озброєння.

При цьому, як вважає експерт, загроза безпосереднього нападу білоруських військ на Україну поки що не стоїть. Таку ймовірність не можна повністю виключати, але принаймні найближчими тижнями вона навряд чи можлива. На території Білорусі немає жодних ознак накопичення підрозділів, сил та засобів для вторгнення.

"Є свідчення того, що останні ракетні удари, зокрема по Ковелю Рівненської області, завдавалися з території Білорусі з аеродрому Барановичі. Туди знову прилетіла російська авіація. І це не зовсім гарна новина. Щоби завдавати ударів по наших західних регіонах Росія знову змушена повертатися на аеродроми Білорусі", - зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Він також стверджує, що заразне спостерігається накопичення військ для формування ударного угруповання вздовж північних кордонів.

"Доти, доки російська армія не зможе досягти хоч якихось успіхів на фронті, ймовірність вторгнення білоруських військ на нашу територію буде дуже низькою", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські військові проводять командно-штабні навчання в Білорусі, тому загроза ракетних і авіаційних ударів з білоруської території зберігається.

Додамо, 22 травня стало відомо про те, що до кордону з нашою країною з боку Білорусі були наближені російські "Іскандери".

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