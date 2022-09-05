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Експерти ЄС проведуть нараду щодо введення ліміту цін на газ з Росії: названа дата

Фото: експерти ЄС проведуть нараду щодо запровадження ліміту цін на газ із Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експерти країн Євросоюзу планують вже на цьому тижні провести нараду, на якій планується обговорити введення граничної ціни на імпорт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що технічна нарада щодо ліміту цін на газ з РФ відбудеться в середу, 7 вересня. При цьому більшість країн Євросоюзу все ще розходяться в думках щодо введення подібних санкцій, оскільки такий крок може призвести до повного припинення поставок російського блакитного палива.

За даними Bloomberg, Єврокомісія вважає, що граничні ціни необхідно вводити тільки в тому випадку, якщо Євросоюз готовий до припинення імпорту газу з РФ.

"Гранична ціна повинна бути розроблена таким чином, щоб Росія опинилася в гіршому становищі в разі припинення поставок газу, ніж при дотриманні граничної ціни. Враховуючи, що в попереднє десятиліття (2010/2020 роки) ціни на російський газ встановилися в діапазоні від 5 євро до 35 євро/МВт-год, будь-яка межа вище цього рівня забезпечить Росії перевищення граничних виробничих витрат", - вважають в ЄК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США спробують найближчими тижнями з союзниками визначити ліміт ціни на нафту з РФ.

Також ми писали, що у Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.

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