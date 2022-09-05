UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперты ЕС проведут совещание по введению лимита цен на газ из России: названа дата

Фото: эксперты ЕС проведут совещание по введению лимита цен на газ из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором планируется обсудить введение предельной цены на импорт российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что техническое совещание по лимиту цен на газ из РФ состоится в среду, 7 сентября. При этом большинство стран Евросоюза все еще расходятся во мнениях насчет введения подобных санкций, поскольку такой шаг может привести к полному прекращению поставок российского голубого топлива.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия считает, что предельные цены необходимо вводить только в том случае, если Евросоюз готов к прекращению импорта газа из РФ.

"Предельная цена должна быть разработана таким образом, чтобы Россия оказалась в худшем положении в случае прекращения поставок газа, чем при соблюдении предельной цены. Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010/2020 годы) цены на российский газ установились в диапазоне от 5 евро до 35 евро/МВт-ч, любой предел выше этого уровня обеспечит России превышение предельных производственных затрат", - полагают в ЕК.

Напомним, ранее стало известно, что США попытаются в ближайшие недели с союзниками определить лимит цены на нефть из РФ.

Также мы писали, что у Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции против России