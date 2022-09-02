США найближчими тижнями визначать ліміт цін на російську нафту
США спробують найближчими тижнями з союзниками визначити ліміт ціни на нафту з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.
США сподіваються, що найближчими тижнями їм там союзниками вдасться визначити ліміт ціни на нафту з РФ.
За даними агентства Bloomberg, відповідно до механізму, викладеного країнами "Великої сімки", максимальна ціна на російську нафту узгоджуватиметься у консультації з міжнародними партнерами та застосовуватиметься до морських постачань сирої нафти та нафтопродуктів.
Їхнім основним важелем є можливість заблокувати страхове покриття цих поставок. Близько 95% світового флоту нафтових танкерів обслуговується Міжнародною групою клубів захисту та відшкодування збитків у Лондоні та деякими фірмами, що базуються у континентальній Європі.
За словами високопосадовців міністерства фінансів США, уряди можуть дозволити покупцям вести переговори про купівлю російської нафти, а потім претендувати на виключення із заборон на страхування, якщо вони досягнуть ціни на рівні або нижче за узгоджену межу.
Країни, які планують встановити ліміт цін на нафту з Росії, мають намір запровадити окремий ліміт на сиру нафту та ще два види обмежень на вартість нафтопродуктів
Нагадаємо, що міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту.
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