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США найближчими тижнями визначать ліміт цін на російську нафту

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США, П'ятниця 02 вересня 2022 20:36
США найближчими тижнями визначать ліміт цін на російську нафту Фото: США найближчими тижнями визначать ліміт цін на російську нафту (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США спробують найближчими тижнями з союзниками визначити ліміт ціни на нафту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

США сподіваються, що найближчими тижнями їм там союзниками вдасться визначити ліміт ціни на нафту з РФ.

За даними агентства Bloomberg, відповідно до механізму, викладеного країнами "Великої сімки", максимальна ціна на російську нафту узгоджуватиметься у консультації з міжнародними партнерами та застосовуватиметься до морських постачань сирої нафти та нафтопродуктів.

Їхнім основним важелем є можливість заблокувати страхове покриття цих поставок. Близько 95% світового флоту нафтових танкерів обслуговується Міжнародною групою клубів захисту та відшкодування збитків у Лондоні та деякими фірмами, що базуються у континентальній Європі.

За словами високопосадовців міністерства фінансів США, уряди можуть дозволити покупцям вести переговори про купівлю російської нафти, а потім претендувати на виключення із заборон на страхування, якщо вони досягнуть ціни на рівні або нижче за узгоджену межу.

Країни, які планують встановити ліміт цін на нафту з Росії, мають намір запровадити окремий ліміт на сиру нафту та ще два види обмежень на вартість нафтопродуктів

Нагадаємо, що міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту.

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