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Експерти дали прогноз курсу долара на поточний тиждень

Новини » Економіка    18.03.2019 - 10:25
Експерти дали прогноз курсу долара на поточний тиждень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

За тиждень курс може досягти рівня 27,5 грн

На поточному тижні очікується продовження зростання курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,5 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 27,4/27,6 грн", - зазначив він.

Як нагадав аналітик Альпарі, долар на ринку стійко зростає з вівторка. Спочатку причиною була купівля валюти Укрзалізницею для погашення валютних боргів, пізніше до покупок підключився готівковий ринок, загнавши курс продажу вище 27 грн, вважає він.

За минулий тиждень долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,9-2,6%. Так, з позаминулого четверга (у п'ятницю, 8 березня, був вихідний день, міжбанківський валютний ринок не працював) офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,48 грн до 27,01 грн (+2,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,360/26,385 до 27,020/27,060 (+2,5%/+2,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,32/26,59 до 26,83/27,16 (+1,9%/+2,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,0% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою, зазначив аналітик Альпарі.

Нагадаємо, на міжбанку 18 березня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Зазначимо, у Національному банку вважають, що на курс гривні до долара з початку 2019 року впливають кілька ринкових факторів.

НБУ підвищив офіційний курс євро Міжбанк закрився курсом вище 27 грн/долар
Теми: Курс долара
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