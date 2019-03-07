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НБУ назвав чотири причини різкого зміцнення гривні

Новини » Економіка    07.03.2019 - 15:59
НБУ назвав чотири причини різкого зміцнення гривні
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Курс долара падає під впливом ринкових чинників

Курс гривні до долара з початку 2019 року зміцнювався під впливом ринкових факторів. Про це йдеться в коментарі Національного банку України.

У НБУ зазначають, що ситуацію на валютному ринку зумовлюють насамперед такі чинники:

  • сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільні надходження експортної виручки;
  • наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, що стимулює бізнес активніше продавати іноземну валюту;
  • слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон;
  • чистий продаж валюти населенням.

"Зазначені фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку. Водночас приплив іноземного капіталу в державні цінні папери, який спостерігався від середини січня, на сьогодні уповільнився і не відіграє значної ролі у зміцненні курсу гривні", - йдеться в коментарі.

Як нагадують в НБУ, від початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4% до 26,48 гривень за долар. Зокрема, лише з початку березня - на 1,4%.

У той же час, коливання курсу у бік зміцнення, які спостерігаються упродовж останніх тижнів, є здоровою реакцією ринку на постійні зміни економічної ситуації, вважають в НБУ.

"Під впливом зміни балансу попиту-пропозиції курс національної валюти в різні періоди може як посилюватися, так і послаблюватися", - зазначається в коментарі.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2019 року кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася.

Раніше НБУ відзначали, що з переходом на плаваючий курс прогнозувати значення курсу долара до гривні стало практично неможливо.

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Теми: Курс долара
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