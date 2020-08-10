Експерти дали прогноз курсу долара до кінця року

Середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27,00 грн/долар. У попередньому консенсус-прогнозі за квітень 2020 року очікувалося, що курс становитиме 28,85 грн/долар.

Такі дані містяться у консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство - постпандемічний розвиток" за липень 2020 року.

На 2021 рік середнє значення курсу очікується на рівні 28,60 грн/долар.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній та банків.

Нагадаємо, за даними звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2020 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

МВФ підтверджує прогноз уряду України за курсом гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.