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Український бізнес чекає зростання курсу долара вище 28 гривень

Київ, Четвер 16 липня 2020 16:34
Український бізнес чекає зростання курсу долара вище 28 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Девальвації гривні очікують майже 70% респондентів

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар. Тільки 5% очікують зміцнення гривні.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2020 року.

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в IV кварталі 2019 року - 27,43 грн/долар, в III кварталі 2019 року - 27,96 грн/долар.

Український бізнес чекає зростання курсу долара вище 28 гривень

При цьому 68,2% керівників очікують зростання курсу долара, 5% - зниження, а 26,9% - стабільного курсу.

Черговий опитування НБУ було проведено з 4 травня до 3 червня 2020 року серед керівників 691 підприємства. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

МВФ підтверджує прогноз уряду України за курсом гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

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