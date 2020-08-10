Эксперты дали прогноз курса доллара до конца года

Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс будет 28,85 грн/доллар.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество - постпандемическое развитие" за июль 2020 года.

На 2021 год среднее значение курса ожидается на уровне 28,60 грн/доллар.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.

Напомним, по данным отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курсу гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.