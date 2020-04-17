Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у світі, - консенсус-прогноз

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ВВП України у 2020 році скоротиться на 4,2%

Україна у 2020 році демонструватиме більш глибоке падіння (на 4,2%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ скоротиться на 3,0%. Такі дані містяться у консенсус-прогнозі "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", який підготовлений основі припущень співробітників міністерств та приватних компаній.

Як зазначається в прогнозі, у 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році. Внаслідок девальваційних процесів середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/долар.

Всі елементи попиту матимуть від’ємну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке становитиме 14,8%. Для підтримки попиту населення та пом’якшення негативних наслідків запроваджених карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в умовах скорочення доходів спричинить суттєве зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП.

Найбільше стримувати економічну динаміку будуть роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія та машинобудування. Ситуація на ринку праці лишатиметься складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі. Рівень безробіття по року буде значним (9,4%).

Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%, яке не компенсує падіння у 2020 році. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Всі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання спостерігатиметься знову таки в інвестиціях - як ефект низької бази - 6,9%. Безробіття поступове знижуватиметься до 9,1%, але не вийде на допандемічний рівень.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2021 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній та банків. Всі прогнози представлені учасниками опитування є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.