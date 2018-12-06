Газові переговори Україна-ЄС-Росія перенесли на січень, - Новак

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

За словами Новака, газові переговори можуть відбутися в другій половині січня

Міністр енергетики Росії Олександр Новак підтвердив перенесення тристоронніх переговорів по газу за участю представників Єврокомісії, України і Росії на січень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Новака, газові переговори можуть відбутися в другій половині січня, а не 11 грудня, як планувалося раніше. При цьому, Новак зазначив, що до цього запланована зустріч на експертному рівні.

"Вчора ми розмовляли з єврокомісаром (Марошем, - ред.) Шефчовичем. За його пропозицією зустріч перенесено на січень. Планувалося зустрітися 11 грудня. Зараз від Єврокомісії надійшла пропозиція провести зустріч у другій половині січня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше про перенесення газових переговорів на січень повідомляв брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. За інформацією журналіста, раніше передбачалося, що переговори відбудуться до Різдва.

Як повідомляло РБК-Україна, строк дії контракту на транзит російського газу в ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. До цього часу НАК "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".