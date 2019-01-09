Єврокомісія оголосила дату тристоронніх переговорів щодо газу

Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Тристоронні переговори пройдуть у Брюсселі 21 січня

Тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Мароша Шефчовича.

Шефчович зазначив, що другий раунд тристоронніх переговорів з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу відбудеться 21 січня в Брюсселі.

"Зустріч буде базуватися на прогресі, досягнутому в ході попередніх раундів політичних та експертних переговорів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше було відомо, що тристоронні газові переговори пройдуть в січні. До цього передбачалося, що переговори мали відбутися до католицького Різдва

Про перенесення переговорів на січень заявляв міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами, зустріч може відбутися в другій половині січня, при цьому перед нею заплановано переговори на експертному рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, строк дії контракту на транзит російського газу до ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. До цього часу НАК "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".