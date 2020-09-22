Експертиза підтвердила факт умисного підпалу будинку Шабуніна

Фото: Віталій Шабунін (РБК-Україна)

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін отримав результати експертизи у зв'язку з пожежею в його будинку. Експертиза підтвердила, що причиною пожежі став навмисний підпал.

Висновки експертизи на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Шабунін.

Згідно з документом, пожежа почалася з ганку будинку активіста.

"Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина - бензин, дизельне паливо або газ", - йдеться в експертизі.

Нагадаємо, 23 липня в селі Гнідин під Києвом стався пожежу в будинку Шабуніна. Тоді в результаті підпалу ніхто не постраждав, однак сам будинок був частково пошкоджений.

За фактом пожежі в будинку активіста поліція відкрила справу ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляло РБК-Україна, свою стурбованість нападами на активістів в Україні тоді висловили США.

Також на пожежу відреагував президент Володимир Зеленський, закликавши правоохоронців з'ясувати, хто стоїть за можливим підпалом і притягнути винних до відповідальності.