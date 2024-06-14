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Эксперты рассказали, как Запад должен реагировать на новый ультиматум Путина по переговорам

Пятница 14 июня 2024 20:21
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Эксперты рассказали, как Запад должен реагировать на новый ультиматум Путина по переговорам Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко, Владимир Фесенко

Новый ультиматум российского диктатора Владимира Путина, который касается мирных переговоров, должен стимулировать Запад предоставить Украине еще большую поддержку.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политолог Владимир Фесенко.

По словам Мусиенко, Путин при помощи такого ультиматума пытается внушить Западу, что у него все хорошо и лучше начинать диалог сейчас, чем на более плохих условиях потом.

Но, как добавил эксперт, переживать о том, что партнеры начнут склонять Украину к уступкам, не стоит.

"Это наоборот должно их стимулировать еще больше поддерживать Украину. Я не представляю, чтобы они сказали "выходите из Херсона и Запорожья". Как мне кажется, не нужно рассчитывать на какую-то позицию в поддержку России. Хотя Путин на нее надеется и надеется запугать Запад", - уточнил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В свою очередь Фесенко подчеркнул, что требования российского диктатора являются абсолютно неприемлемыми для Украины.

"Безусловно, никто не намерен их выполнять, и на Западе будет соответствующее отношение. Но Путин поднимает ставки", - рассказал политолог.

Что предшествовало

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 14 июня, выдумал новые условия для переговоров с Украиной. Он потребовал, чтобы украинских защитников вывели из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На такие заявления уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин поставил перед Украиной очередной ультиматум.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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