Эксперты рассказали, как Запад должен реагировать на новый ультиматум Путина по переговорам

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политолог Владимир Фесенко.

По словам Мусиенко, Путин при помощи такого ультиматума пытается внушить Западу, что у него все хорошо и лучше начинать диалог сейчас, чем на более плохих условиях потом.

Но, как добавил эксперт, переживать о том, что партнеры начнут склонять Украину к уступкам, не стоит.

"Это наоборот должно их стимулировать еще больше поддерживать Украину. Я не представляю, чтобы они сказали "выходите из Херсона и Запорожья". Как мне кажется, не нужно рассчитывать на какую-то позицию в поддержку России. Хотя Путин на нее надеется и надеется запугать Запад", - уточнил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В свою очередь Фесенко подчеркнул, что требования российского диктатора являются абсолютно неприемлемыми для Украины.

"Безусловно, никто не намерен их выполнять, и на Западе будет соответствующее отношение. Но Путин поднимает ставки", - рассказал политолог.