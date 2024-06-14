Експерти розповіли, як Захід має реагувати на новий ультиматум Путіна щодо переговорів

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політолог Володимир Фесенко.

За словами Мусієнка, Путін за допомогою такого ультиматуму намагається навіяти Заходу, що в нього все добре і краще розпочинати діалог зараз, ніж на більш поганих умовах потім.

Але, як додав експерт, перейматися тим, що партнери почнуть схиляти Україну до поступок, не варто.

"Це навпаки має їх стимулювати ще більше підтримувати Україну. Я не уявляю, щоб вони сказали "виходьте з Херсона та Запоріжжя". Як мені здається, не треба розраховувати на якусь позицію на підтримку Росії. Хоча Путін на неї сподівається і сподівається залякати Захід", - уточнив керівник Центру військово-правових досліджень.

У свою чергу Фесенко наголосив, що вимоги російського диктатора є абсолютно неприйнятними для України.

"Безумовно, ніхто не має наміру їх виконувати, і на Заході буде відповідне ставлення. Але Путін піднімає ставки", - розповів політолог.