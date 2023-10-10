Эксперты рассказали, как россияне накапливают ракеты

По данным авиационного эксперта Константина Криволапа и эксперта Defence Express Ивана Киричевского, россияне стремятся перепрофилировать системы С-400. Это зенитный ракетный комплекс, который россияне сегодня хотят использовать в качестве баллистического.

Отмечается, что если ракета сконструирована как зенитная, на роль баллистики она подходит плохо, но все зависит от целей, которые ставят перед собой россияне - вряд ли удар по этой ракете будет высокоточным, но большие расстояния она преодолеет.

Как сообщили эксперты, в России сегодня могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся поднять число до 150.

Выпуск баллистики, по информации разведки, они увеличили в пять раз по сравнению с прошлым годом - еще в начале 2023 года оккупанты могли произвести за месяц около 5 баллистических ракет и 2-3 крылатых, в августе их количество увеличилось до 30 и 12 соответственно.

Что касается "зениток" для С-400, их могут производить около 40 ракет в месяц. Плюс к этому - более 40 комплексов "Искандер", которые могут выпускать как крылатые, так и баллистические ракеты.

Стоит отметить, что в России, в любом случае, пытаются собрать как можно больше средств, по которым они будут бить по Украине. Главный расчет на то, что хотя бы 20% из них попадут в цель.

Запасы ракет в РФ

Недавно The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень. Поэтому Украина стала особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производят ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа оккупанты обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат около 30 иностранных микросхем.