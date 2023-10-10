RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперты рассказали, как россияне накапливают ракеты

Фото: российский ЗРК С-400 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Пока россияне могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся увеличить количество до 150.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уговорит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать".

По данным авиационного эксперта Константина Криволапа и эксперта Defence Express Ивана Киричевского, россияне стремятся перепрофилировать системы С-400. Это зенитный ракетный комплекс, который россияне сегодня хотят использовать в качестве баллистического.

Отмечается, что если ракета сконструирована как зенитная, на роль баллистики она подходит плохо, но все зависит от целей, которые ставят перед собой россияне - вряд ли удар по этой ракете будет высокоточным, но большие расстояния она преодолеет.

Как сообщили эксперты, в России сегодня могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся поднять число до 150.

Выпуск баллистики, по информации разведки, они увеличили в пять раз по сравнению с прошлым годом - еще в начале 2023 года оккупанты могли произвести за месяц около 5 баллистических ракет и 2-3 крылатых, в августе их количество увеличилось до 30 и 12 соответственно.

Что касается "зениток" для С-400, их могут производить около 40 ракет в месяц. Плюс к этому - более 40 комплексов "Искандер", которые могут выпускать как крылатые, так и баллистические ракеты.

Стоит отметить, что в России, в любом случае, пытаются собрать как можно больше средств, по которым они будут бить по Украине. Главный расчет на то, что хотя бы 20% из них попадут в цель.

Запасы ракет в РФ

Недавно The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень. Поэтому Украина стала особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производят ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа оккупанты обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат около 30 иностранных микросхем.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиВойна России против Украины