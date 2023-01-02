Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины

Владимир Зеленский говорит, что 2023 год станет решающим в войне с Россией. Ранее глава военной разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что уже к середине года украинская армия может зайти в Крым. РФ пока не собирается сдаваться и, вероятно, готовит новое наступление. Как может развиваться война в 2023 году – в материале РБК-Украина.

Когда украинцы встречали 2022 год, в западной прессе уже начали появляться первые тревожные версии о российской агрессии и различные варианты карт большого вторжения. Напряжение явно витало в воздухе, но каждый строил свои планы на будущее, никак не связанные с войной.

Едва ли многие верили, что это сценарий в принципе возможен. Но многие наверняка считали: случись полномасштабный конфликт – Украина не способна дать отпор "второй армии мира". Прошло менее двух месяцев к тому моменту, когда наш мир перевернулся, планы рухнули, а домыслы разбились о реальность.

Какой бы ни была наша готовность к войне, Украина ценой множества жизней выстояла и постепенно возвращает свои территории. Амбициозные планы противника захватить столицу 40-тысячным войском провалились. Сначала оккупантов выбили из-под Николаева и из северных регионов. Затем их вынудили совершить еще один "жест доброй воли", бежав из острова Змеиный.

Дальше был блестящий блицкриг ВСУ в Харьковской области и тщательное выдавливание агрессора из-под Херсона. Эти две операции позволили украинской армии попутно зачистить почти всю Николаевскую область, вернуть часть донецких городов и прорваться в Луганскую область, о захвате которой еще в июле рапортовал Путину Шойгу.

Единственные участки фронта, где россияне продолжают вести серьезное наступление – это Бахмут и Авдеевка в Донецкой области. Оккупанты пытаются взять эти города уже больше чем полгода, бросая туда толпы солдат. Ту же практику агрессор применял в Попасной, Лисичанске и Северодонецке.

Из-за неимения побед на поле боя россияне были бы и не прочь завершить этот конфликт, изматывающий их экономику и военные ресурсы, но, разумеется, с выигрышным для себя исходом. Чтобы принудить Украину к переговорам, агрессор хочет создать в стране гуманитарную катастрофу, воюя с энергообъектами и гражданским населением. И тогда, как рассчитывают в Кремле, либо народ сам свергнет власть из-за невыносимых условий, либо заставит ее согласиться на требования Москвы. Но российский план с высокой вероятностью не сработает. А в арсенале Кремля остается не так уж и много других ходов.

России готовит наступление?

Россия уже не может повернуть войну вспять и добиться тех целей, которые она наметила в начале широкомасштабного вторжения. Но стоит признать: сколько бы мы не говорили о стагнации ее экономики и разрушении армии, у нее по-прежнему остается достаточный запас прочности. Продолжающиеся поражения – пока не настолько решающий аргумент, чтобы заставить страну с таким военным потенциалом отступить. Все заявления руководства России указывают на то, что они настроены продолжать свою "спецоперацию" и в 2023 году.

Кремль, скорее всего, продолжит проводить мобилизацию – частичную или скрытую. Из-за истощения запасов современных вооружений живая сила останется основной опорой агрессора в боевых действиях. Говорить о полной мобилизации в России пока не приходится, поскольку это политически рискованно и может еще больше подорвать ее экономику изнутри. К тому же у нее нет материально-технической базы для подготовки в столь сжатые сроки еще сотен тысяч новобранцев, даже если эксплуатировать мобилизационную систему Беларуси.

В России может начаться новая волна мобилизации (фото: GettyImages)

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – сказал РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Как считает украинское военное руководство, противник собирается в январе - марте организовать новое масштабное наступление, собрав для этого около 200 тысяч новых войск из числа мобилизованных. Их потенциальная мишень – либо восток, либо столица, для чего вновь придется задействовать территорию Беларуси.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы. Правда, сил и средств у оккупантов на территории Беларуси нет", – отметил Черняк.

По данным Государственной пограничной службы, там находится вражеская группировка количеством 10,2 тысяч человек. Суммарно, как говорят в Генштабе, у северных границ россияне держат около 22 тысяч войск. Этого явно недостаточно для наступательной операции на Украину, даже если к ним примкнет беларуская армия. А фактов, свидетельствующих о том, что Лукашенко уже решил прямо вступить в войну, нет. Все его действия пока просматриваются так, что он продолжает лавировать от натиска Кремля.

Сейчас нет сигналов того, что на севере готовится наступательная операция на Украину, говорит Черняк. В то же время фиксируется наращивание вражеских сил и средств как на территории Беларуси – там сейчас передислоцируется часть войск 1-й танковой армии, так и на востоке.

Нельзя считать, что заявления Валерия Залужного и других военных о возможном наступлении – это нечто неизбежное. Они исходят именно из военного подхода оценки ситуации и худшего сценария. Второй вопрос – сможет ли российское командование наладить снабжение и экипировать такую большую группировку войск, ведь им так и не удается нормально обеспечивать свой нынешний контингент гораздо меньшего размера.

Даже если предположить, что агрессор действительно вынашивает план повторного наступления на север – им едва ли удастся захватить столицу или какую-то из областей. Первая причина – все те же проблемы с оснащением российской группировки и вопросы к профессиональности их новобранцев. Вторая – на порядок выше готовность встречать врага у наших войск. Поэтому открытие второго фронта в Беларуси может рассматриваться противником, скорее, как отвлекающий маневр, который действительно может сковать наши силы на севере и замедлить или даже приостановить наше продвижение на юге и востоке.

"Если это у них получится, как они себе думают – то они смогут, оттянув ВСУ на север, как-то переломить ситуацию или по крайней мере остановить свой провал на востоке и юге, где украинская армия, очевидно, готовится к наступательным операциям. Но я не вижу у них возможности реализовать эти планы", – считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Может получиться так, продолжил собеседник, что пока Россия будет в феврале сосредоточивать основные усилия у наших северных границ, украинская армия уже будет заканчивать деоккупацию Донбасса и подступит к Крыму. И тогда противнику придется гнать личный состав из Беларуси, чтобы хоть как-то остановить те процессы, которые к тому времени могут уже приобрести необратимый характер. Поэтому каких-либо шансов у России сломать ситуацию в свою пользу не просматривается, уточнил Самусь.

"У них просто физически нет таких возможностей, потому что они оказали нам очень серьезную услугу, уничтожив свою систему мобилизационного развертывания. Это признал даже Путин. В своей недавней речи он сказал, что "обнаружены определенные недостатки". Это подразумевает системные сложности и потери. Чтобы создать эту систему, им нужно вывести войну из горячей фазы и затем около 2-3 лет", – говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Положение России и перспективы Украины

Западные официальные лица уже заявляли о том, что Россия также испытывает истощение исправных снарядов. Если на пике интенсивности огня весной - летом количество вражеских выстрелов доходило до 70 тысяч в сутки, то сейчас этот показатель в среднем составляет 20 тысяч. Популярный тезис – что у россиян огромные запасы снарядов еще советских времен, но вопрос в том, какое из них количество пригодных - непригодных.

"У нас будет наращиваться производство боеприпасов – и советских, и натовских, тогда как у России такой возможности нет. Их запасы артиллерийских боеприпасов будут падать. И это грозит им тем, что они не смогут поддерживать даже такую же интенсивность огня, как сейчас", – полагает Самусь.

У оккупантов сокращаются снаряды, тогда как Украина уже начинает производить их сама (фото: GettyImages)

Как писало New York Times со ссылкой на американскую разведку, Москва примерно с конца августа начала покупать боеприпасы у Северной Кореи. А осенью была информация о том, что россияне опустошают беларуские склады. Отсутствие поддержки артиллерии затруднит агрессору проведение как наступления, так и обороны. И это проблема, с которой, вполне вероятно, Кремль начнет сталкиваться уже в ближайшие месяцы, если не найдет альтернативные способы пополнения и производства снарядов.

"Мы видим техническое истощение России. Современных боеприпасов осталось на несколько месяцев войны. У них еще сотни тысяч советских боеприпасов, но и они постепенно завершаются, и становятся непригодными к применению. Они способны производить до 40 современных ракет в месяц, однако достаточное количество ракетно-артиллерийского вооружения изготовить не могут", – сказал Черняк.

Как бы не развивались события, приоритетами для России в военной кампании на 2023 год (или по крайней мере на первую половина этого года) станет удержание сухопутного коридора в Крым через Запорожскую и Херсонскую области, а также расширения оккупированных земель Донбасса.

Для Украины на обозримое будущее просматриваются два направления атак. Первое – это прорыв на линии Сватово - Кременная в Луганской области, после которого идет оперативный простор расстоянием в около 60 километров. По пока неподтвержденной информации, украинские войска находятся прямо возле Кременной.

Освобождение этих территорий открывает путь к деоккупации северодонецкой агломерации, всей северной части области и в перспективе – выход к Луганску. Понимая риски, агрессор согнал на этот участок фронта огромную группировку войск.

Второе приоритетное направление для ВСУ – это прорыв к Мелитополю в Запорожской области с выходом к Азовскому морю. Тогда украинская армия ставит под огневой контроль весь Крымский перешеек даже имеющимися ракетами HIMARS, создает условия для деоккупации всей Херсонской, Запорожской областей и даже Крыма. Эту угрозу россияне также осознают, потому и укрепляют свои позиции в Приазовье.

Ядерный удар, временное прекращение огня, мирное соглашение и завершение войны

Если говорить о вероятности применения ядерного оружия – то это никак не изменит баланс сил на фронте, но сильно ухудшит положение самой России. Ответ мирового сообщества может оказаться очень болезненным, вплоть до конвенциональных ударов по российских объектах, о чем Москву наверняка уже предупредили. Возможно, поэтому встревоженность мировых лидеров насчет прежней ядерной риторики Путина немного уменьшилась.

Что касается прекращения огня – это совершенно невыгодно Украине по той причине, что полученное время Россия наверняка использует для перегруппировки собственных войск. И затем ударит с новой силой, как это было в 90-х годах в Чечне. Более того, есть риск, что за это время интерес Запада к боевым действиям и их поддержка может ослабнуть, а Москва, пользуясь случаем, добьется частичного снятия санкций. Так что едва ли украинское военно-политическое руководство примет этот сценарий.

"Умиротворители" в западных странах настаивают, что Путина нельзя "унижать", ему нужно позволить "сохранить лицо". Но перспектива мирного урегулирования пока также не просматривается из-за разного видения целей и конца войны. Москва жаждет закрепить за собой больше территории, чем она захватила до начала широкомасштабного вторжения. Кремль слишком многое поставил на кон, чтобы выйти из конфликта, не добившись особых успехов. А Украина не готова идти на любые территориальные уступки – слишком высокая уплачена цена.

Среди украинских экспертов и военных сохраняется уверенность в том, что наша страна может завершить конфликт уже в 2023 году с победным исходом, то есть с выходом на границы 1991 года. Однако западные аналитики более скептичны к этим прогнозам: мол, есть вероятность, что боевые действия зайдут в тупик, из которого ни одна из сторон не сможет совершить решительный рывок. Из сценариев Bloomberg следует, что война может продлиться до середины 2024 года, а ее завершение в 2023 году предусматривается только в том случае, если Россия проведет у себя всеобщую мобилизацию и получит фору.

У Украины есть шанс завершить войну в 2023 году, если Запад будет поставлять более дальнобойное, наступальное оружие (фото: GettyImages)

"Если мы говорим о том, что у Москвы нет средств как-то переломить ситуацию, то очевидно, что для Вооруженных сил вполне возможно деоккупировать всю украинскую территорию включая Крым, например, до конца весны или к середине года. Это достаточно вероятно, если мы говорим о сценариях развития ситуации как раз на поле боя", – допустил Самусь и уточнил: на эти прогнозы и сценарии влияет множество других внешних факторов.

Это, в том числе, и обстановка внутри России. Свергнут ли Путина или, возможно, он решится уйти сам? Будет ли в Москве бунт олигархов, теряющих свое состояние, или их страх перед вождем перевесит убытки? Начнет ли вдруг протестовать сам российский народ, чью страну ввергают в пропасть больные фантазии одного диктатора?

И второй важный фактор: успех и скорость наших операций будет прямо зависеть от масштабов и темпов поставок иностранного вооружения. Запад пока колеблется передавать Украине более серьезное наступательное и дальнобойное вооружение, рассказывая о страхе перед эскалацией. Это, в частности, касается современных танков, ракет ATACMS и истребителей. C другой стороны, передача Соединенными Штатами систем Patriot и призывы Белого дома к Германии передать нам боевые танки Leopard 2 может сделать сдвиг в вопросах "табуированного" оружия.

"Если мы говорим о получении достаточного количества тактического оружия, тогда возможны прорывы и дальнейшее освобождение наших территорий. Но ситуация может кардинально измениться, если нам передадут более дальнобойные системы. Тогда война переходит на территорию противника. И в том числе наличие таких систем очень серьезно изменит их планы по применению беларуского направления", – говорит Грабский.

Но если образцы и темпы поставок останутся такими же, как сейчас – то ожидать стремительного продвижения наших войск на фронте, к сожалению, не приходится. Украинская армия будет вынуждена сосредотачиваться на тактической глубине без каких-либо серьезных прорывов.