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Эксперты ISW: вражеские ракеты над Румынией, вероятно, не усилят эскалацию между НАТО и РФ

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Киев, Суббота 11 февраля 2023 04:45
Эксперты ISW: вражеские ракеты над Румынией, вероятно, не усилят эскалацию между НАТО и РФ Фото: российские ракеты над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию НАТО и РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пролеты российских ракет над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Массированные ракетные удары будут по-прежнему создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство, или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные, или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря.

Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию и отмечают, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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