Эксперты ISW: вражеские ракеты над Румынией, вероятно, не усилят эскалацию между НАТО и РФ
Пролеты российских ракет над Румынией, вероятно, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.
Массированные ракетные удары будут по-прежнему создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство, или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.
По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные, или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря.
Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию и отмечают, что ракета пролетела в 35 км от границы.
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