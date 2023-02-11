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Експерти ISW: ворожі ракети над Румунією, ймовірно, не посилять ескалацію між НАТО та РФ

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Київ, Субота 11 лютого 2023 04:45
Експерти ISW: ворожі ракети над Румунією, ймовірно, не посилять ескалацію між НАТО та РФ Фото: російські ракети над Румунією, ймовірно, не спровокують ескалацію НАТО та РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прольоти російських ракет над Румунією, мабуть, не спровокують ескалацію між Росією та країнами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ випустили дві крилаті ракети з акваторії Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти до повітряного простору України.

Масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України, такі як вчорашні прольоти через повітряний простір, або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року.

За оцінкою ISW, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. Експерти ISW також вважають, що президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заперечують цю інформацію та зазначають, що ракета пролетіла за 35 км від кордону.

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