ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт о производстве "Шахедов" в РФ: оккупанты могут запускать по 50 таких дронов ежесуточно

Понедельник 30 сентября 2024 19:26
UA EN RU
Эксперт о производстве "Шахедов" в РФ: оккупанты могут запускать по 50 таких дронов ежесуточно Иллюстративное фото: в России массово производят "Шахеды" (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россияне нарастили производство дронов-камикадзе "Шахед". Они могут запускать по полсотни беспилотников каждые сутки.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" на год раньше запланированного собрал 6 тысяч "Шахедов".

"Это значит, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше", - отметил Катков.

По его словам, россияне продолжат наращивать производство беспилотников "Шахед", поскольку они вкладывают деньги в "Алабугу".

Эксперт напомнил, что Украина уже атаковала "Алабугу" дронами, но это не вынудило врага остановить предприятие. В первую очередь такие удары должны стать методическими.

"Во-вторых, они должны быть более мощными с точки зрения доставки самих боевых частей, так как необходимо полностью уничтожить самое производственное помещение. От того, что даже там условную стенку проломить, ну, им будет холодно, но они же от этого работать не перестанут", - уточнил Катков.

Как добавил эксперт, речь идет об уничтожении целой группы производств, поскольку "где-то производятся боевые части, где-то какие-то компоненты, где-то сами дроны". Двигатели поставляют из Китая, но и их где-то сохраняют.

"То есть это ведь не о том, что это легко, и пальцами там, волшебной палочкой взмахнул и все решил. Это комплексная задача и потому это сложно", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия каждый день запускала по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Всего в среднем за сутки враг запускал 44 дрона. При этом украинским защитникам удалось сбить более 1107 таких вражеских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дрони Атака дронов
NEWS
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город