Эксперт о производстве "Шахедов" в РФ: оккупанты могут запускать по 50 таких дронов ежесуточно

Россияне нарастили производство дронов-камикадзе "Шахед". Они могут запускать по полсотни беспилотников каждые сутки.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" на год раньше запланированного собрал 6 тысяч "Шахедов".

"Это значит, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше", - отметил Катков.

По его словам, россияне продолжат наращивать производство беспилотников "Шахед", поскольку они вкладывают деньги в "Алабугу".

Эксперт напомнил, что Украина уже атаковала "Алабугу" дронами, но это не вынудило врага остановить предприятие. В первую очередь такие удары должны стать методическими.

"Во-вторых, они должны быть более мощными с точки зрения доставки самих боевых частей, так как необходимо полностью уничтожить самое производственное помещение. От того, что даже там условную стенку проломить, ну, им будет холодно, но они же от этого работать не перестанут", - уточнил Катков.

Как добавил эксперт, речь идет об уничтожении целой группы производств, поскольку "где-то производятся боевые части, где-то какие-то компоненты, где-то сами дроны". Двигатели поставляют из Китая, но и их где-то сохраняют.

"То есть это ведь не о том, что это легко, и пальцами там, волшебной палочкой взмахнул и все решил. Это комплексная задача и потому это сложно", - резюмировал он.