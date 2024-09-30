Експерт про виробництво "Шахедів" у РФ: окупанти можуть запускати по 50 таких дронів щодоби

Експерт прокоментував інформацію про те, що завод з виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" на рік раніше запланованого зібрав 6 тисяч "Шахедів".

"Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодоби, більше", - зазначив Катков.

За його словами, росіяни продовжать нарощувати виробництво безпілотників "Шахед", оскільки вони вкладають гроші в "Алабугу".

Експерт нагадав, що Україна вже атакувала "Алабугу" дронами, але це не змусило ворога зупинити підприємство. Насамперед такі удари мають стати методичними.

"По-друге, вони повинні бути більш потужними з точки зору доставки самих бойових частин, тому що необхідно повністю знищити саме виробниче приміщення. Від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну їм буде холодно, але вони ж від цього працювати не перестануть", - уточнив Катков.

Як додав експерт, йдеться про знищення цілої групи виробництв, оскільки "десь виробляються бойові частини, десь якісь компоненти, десь самі дрони". Двигуни постачають з Китаю, але й їх десь зберігають.

"Тобто це не про те, що це легко, і пальцями там, чарівною паличкою змахнув і все вирішив. Це комплексне завдання і тому це складно", - резюмував він.