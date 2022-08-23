Експерт спрогнозував, що може влаштувати Росія на День Незалежності

"Це більш схоже на нагнітання ситуації, тому що такі "обстріли" очікували на 2 чи 9 травня, 24 червня, бо ж в цей день парад у росіян. Тобто таких дат багато. Але, щоб для таких масованих обстрілів, я вважаю, що у РФ вже немає сил та засобів, але якісь провокації будуть, навряд чи на всю країну, але скоріш за все, вони можуть спробувати вдарити по Києву", - вважає Жирохов.

При цьому експерт звертає увагу, що в нинішній ситуації, підсиленні нашого ППО, є дуже невеликі шанси, що росіяни можуть щось масштабне провернути.

"Не виключені провокації, у яких РФ потім звинуватить Україну. Бо вже повідомлялося про так званий "суд" в Маріуполі, і про те, що там може буди підрив або обстріл, який спишуть на Україну тощо. Тобто такі обстріли можуть бути кожного дня, не тільки 24-го числа. У будь-який день провокації не виключені", - зазначає Жирохов.

На питання журналіста, чи можуть росіяни вдатися до ракетних ударів по цивільним чи урядовим об'єктам він відповів, що "можливо, що Росія піде на обстріл якогось кварталу".

"Але розмовляти після цього про перемовини - це вже буде виглядати досить дивно. Тому, я думаю, це буде останньою краплею після чого ніяких переговорів не може бути", - підсумував Жирохов.

Загроза 24 серпня

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Разом з тим в Офісі президента заявили, не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни 24 серпня і Київ можу бути в цьому списку.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України закликало громадян бути особливо пильними в День Незалежності, оскільки російська влада "схиблена на датах".

Своєю чергою в МВС закликають українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній повітряній тривозі.

Детальніше про те, як в українських містах готуються до Дня Незалежності - писало РБК-Україна у своєму матеріалі.

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