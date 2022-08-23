"Схиблена на датах": розвідка попередила про загрозу провокацій РФ в День Незалежності

Головне управління розвідки Міноборони України закликало громадян бути особливо пильними в День Незалежності - російська влада "схиблена на датах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника відомства Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону .

Він закликав у День Незалежності бути особливо обережними.

"Є підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони дійсно схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б перестрахуватися і бути готовими до того, що і День Незалежності буде атакований", - заявив він.

Юсов додав, що громадяни мають беззастережно реагувати на сигнали повітряної тривоги і бути особливо обережними 23 і 24 серпня.

Нагадаємо, у Києві з 22 по 25 серпня заборонили проведення будь-яких масових заходів.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

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