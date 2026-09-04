Эксперт рассказал, как Силы обороны уничтожают реактивные "Шахеды"

По его словам, при сбитии реактивных дронов "классические" дроны-перехватчики теряют эффективность из-за ограничения пиковой скорости и времени пребывания в воздухе, а зенитно-ракетные комплексы остаются дефицитным средством из-за прежде всего нехватки ракет-перехватчиков и их стоимости.

В то же время, реактивные БПЛА уже удается поражать. Есть успешные случаи применения дронов-перехватчиков, хотя мультироторными перехватчиками такие цели поражают скорее в исключительных случаях. Один из способов – перехват на виражах и поворотах, когда и "Герань-4" теряют скорость.

Еще одним действенным средством остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. Их эффективность зависит от расстояния и высоты полета цели, а также подготовки экипажей и боевого опыта. В то же время приходится модернизировать и оснащать ПЗРК тепловизионными прицелами и вспомогательными системами.

Мобильные огневые группы с пулеметным вооружением по-прежнему ограничены прицельной дальностью и быстротой реагирования на более быструю цель. Для объектовой защиты одним из рабочих вариантов остаются автоматизированные турели с пулеметным вооружением. Эффективны и зенитные установки с разрывными патронами, прицельная дальность которых может достигать 2,5 км.

Параллельно идет поиск реактивных перехватчиков для противодействия новой угрозе. Серийного решения пока нет из-за сложности масштабирования реактивных двигателей и стоимости готового изделия.

На скоростях 400-600 км/ч растут и требования к операторам, поэтому одним из направлений развития является автоматизация всего процесса – от запуска и выхода в район цели до автозахвата и автоматической детонации.