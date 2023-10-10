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Эксперт рассказал, как россияне модернизировали иранские "Шахеды"

Фото: иранский дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Готовясь к срыву отопительного сезона в Украине, россияне пытаются увеличить запасы иранских "Шахедов". Кроме того, они модернизируют дроны-камикадзе, чтобы отслеживать весь путь беспилотника и место, где его сбили.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уговорит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать".

По информации авиационного эксперта Константина Криволапа, Россия хочет выйти на показатель в 500 дронов в месяц. Их будут "добывать" тремя путями - непосредственно закупка у Ирана, производство в Татарстане и масштабная узловая сборка с российскими и иранскими комплектующими.

По его словам, дроны будут разного качества, точности и систем наведения, но главное, на что делают ставку оккупанты - количество.

"В прошлом месяце они сделали 503 дрона. Думаю, они будут стремиться организовать логистику, вести пуски с четырех точек - Чауда, Приморск-Ахтарск, курский аэродром, и четвертую где-то еще поставят. Будут запускать их большими количествами с разными интервалами, чтобы максимально путать нашу ПВО", - отметил Криволап.

Кроме того, россияне модернизировали "Шахеды" - их оборудовали спутниковыми телефонами. Судя по всему, именно поэтому цена дрона выросла - по информации экспертов, сегодня иранский БПЛА обходится российским налогоплательщикам в 30-40 тысяч долларов.

Установив спутниковый телефон, россияне отслеживают весь путь беспилотника и место, где его сбили - перед ударом ПВО телефон успевает передать координаты.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

Кроме того, недавно сообщалось, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

 

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дрониВойна России против Украины