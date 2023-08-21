Эксперт рассказал о главной проблеме российский войск на юге

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что южный сухопутный коридор в Крым прикрывает сборная солянка из 105 тысяч российских военных, которые хотя бы за счет массы попытаются остановить Силы обороны.

"Поможет ли это врагу? Сомневаюсь. А что касается переброски подразделений, то ее должны оценивать наши разведывательные структуры. Ключевая же проблема, с которой сталкивается враг, - он не знает, где именно и в какой промежуток времени будет атаковать украинская армия", - заявил он.

По словам эксперта, на южном направлении таких участков по меньшей мере четыре - район Васильевки, Работино, Урожайного и Угледара (два последних в Донецкой области, - ред.).

"Время от времени на всех этих участках оживляются боестолкновения, и противник обязан будет реагировать", - добавил Селезнев.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Украинские бойцы этим летом активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока что продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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