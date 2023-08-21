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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт розповів про головну проблему російських військ на півдні

Фото: Експерт розповів про головну проблему російських військ на півдні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Данило Крамаренко

Головною проблемою російських окупантів на півдні є не знання, де і коли атакуватимуть Збройні сили України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс на другу лінію. Як росіян видавлюють із Роботино і чи прискориться наступ ЗСУ".

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що південний сухопутний коридор до Криму прикриває збірна солянка зі 105 тисяч російських військових, які хоча б за рахунок маси спробують зупинити Сили оборони.

"Чи допоможе це ворогу? Сумніваюся. А що стосується перекидання підрозділів, то його мають оцінювати наші розвідувальні структури. Ключова ж проблема, з якою стикається ворог, - він не знає, де саме і в який проміжок часу атакуватиме українська армія", - заявив він.

За словами експерта, на південному напрямку таких ділянок щонайменше чотири - район Василівки, Работиного, Урожайного та Вугледара (дві останні в Донецькій області, - ред.).

"Час від часу на всіх цих ділянках пожвавлюються бойові зіткнення, і противник зобов'язаний буде реагувати", - додав Селезньов.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Українські бійці цього літа активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки що просування сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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фронтВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ