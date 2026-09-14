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Эксперт рассказал, будет ли запускать Россия много "Шахедов" зимой

10:32 14.09.2026 Пн
3 мин
Будет ли Россия атаковать обычными "Шахедами" массированно зимой?
aimg Лев Шевченко
Эксперт рассказал, будет ли запускать Россия много "Шахедов" зимой Фото: "Шахед" (Getty Images)
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В конце лета и начале осени РФ перешла к атакам реактивными "Шахедами". Однако погода оказывает влияние на дроновые атаки и их отражение.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

Ждать ли массированных атак зимой

По словам Люкова, переход России с двигателей внутреннего сгорания на реактивные связан именно с эффективным противодействием со стороны Украины.

В то же время он допускает, что осенью или зимой из-за плохих погодных условий возможны массированные налеты классических "Шахедов" с ДВС - таким образом, Россия будет пытаться перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"С реактивными дронами мы снова реагируем. Мы не готовы к проблеме и вынуждены искать новые решения", - отметил эксперт.

Люков также обратил внимание, что погодные условия оказывают существенное влияние на работу средств противодействия в целом. Не все противодроновые системы защищены настолько, чтобы работать в дождь, а сильный ветер ограничивает лётно-тактические характеристики перехватчиков.

Холод и мороз, по словам Люкова, серьезно снижают энергоэффективность дронов-перехватчиков - к тому же дроны-перехватчики первого поколения наводятся с помощью оптического сенсора, а модули захвата и самонаведения есть далеко не у всех.

Какими методами Украина отвечает на реактивные дроны

Классические мультикоптерные перехватчики, по словам эксперта, способны догонять реактивные "Шахеды" скорее как исключение - речь идет о значительно более высоких скоростях целей. Первый вариант решения проблемы - ускорить классические перехватчики более 400 км/ч, однако это существенно сокращает их полезное время в воздухе.

"Поэтому здесь единственный путь – это максимальная автоматизация, а еще улучшение качеств обнаружения и целеуказания, чтобы автоматизация была вообще кстати", - пояснил Люков.

По его словам, в Украине уже появляется ряд реактивных перехватчиков с достаточными скоростями для поражения реактивных дронов, хотя масштабирование производства осложняется более высокой стоимостью и меньшей доступностью реактивных двигателей по сравнению с ДВС или электродвигателями.

Люков также отметил эффективность ПЗРК против реактивных дронов благодаря их заметному тепловому следу, однако указал на дефицит этих средств, их цену и потребность в обученном личном составе.

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Тема противодействия реактивным "Шахедам" остается одной из ключевых для украинского ПВО в последние недели. В конце августа Тимофей Юрков из Contra-Drone сообщил, что реактивные дроны, скорость которых превышает 400-450 км/ч, становятся все более сложной целью для дронов-интерсепторов, поскольку большинство перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.

В то же время в начале сентября стало известно, что во время атак на Киев сотни. реактивных БПЛА обходят прямой маршрут в столицу и максимально долго держатся у границы соседнего государства. Такую тактику, по наблюдениям экспертов, Россия применяет для истощения системы ПВО и парализования жизнедеятельности города постоянными воздушными тревогами.

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