Эксперт о резком заявлении Трампа в адрес Зеленского: есть два более важных момента

В том, что экс-президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимир Зеленский "лучшим продавцом", нет ничего необычного. Внимание стоит обратить на два других момента.

Фесенко подчеркнул, что подобные заявления Трампа, как в случае с “продавцом”, звучали от него уже несколько раз. Но есть более важные моменты.

Первый - Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает Харрис на президентских выборах в США, что является неправдой.

"Он сказал об этом публично. И это значит, что кто-то из ближайшего окружения настроил Трампа против Зеленского", - уточнил политолог.

Второй же момент, по словам Фесенко, более серьезный. В его штабе рассказали, что встреча с Зеленским в ходе его визита в США запланирована не была. Хотя в Офисе президента еще на прошлой неделе анонсировали такие переговоры.

"Скорее всего, переговоры были, украинская сторона хотела встречи, но Трамп отказался. Сигнал не очень хороший. Это означает, что у нас проблема в отношениях с командой Трампа", - считает политолог.