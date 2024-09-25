Эксперт о резком заявлении Трампа в адрес Зеленского: есть два более важных момента
В том, что экс-президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимир Зеленский "лучшим продавцом", нет ничего необычного. Внимание стоит обратить на два других момента.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Фесенко подчеркнул, что подобные заявления Трампа, как в случае с “продавцом”, звучали от него уже несколько раз. Но есть более важные моменты.
Первый - Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает Харрис на президентских выборах в США, что является неправдой.
"Он сказал об этом публично. И это значит, что кто-то из ближайшего окружения настроил Трампа против Зеленского", - уточнил политолог.
Второй же момент, по словам Фесенко, более серьезный. В его штабе рассказали, что встреча с Зеленским в ходе его визита в США запланирована не была. Хотя в Офисе президента еще на прошлой неделе анонсировали такие переговоры.
"Скорее всего, переговоры были, украинская сторона хотела встречи, но Трамп отказался. Сигнал не очень хороший. Это означает, что у нас проблема в отношениях с командой Трампа", - считает политолог.
Что предшествовало
Напомним, ранее Трамп заявил, что Зеленский - "лучший продавец в мире", поскольку "каждый раз, когда он приезжает в США, возвращается с 60 млрд долларов".
Более детально о том, какое значение имеют такие резкие заявления в адрес украинского лидера, - в материале РБК-Украина.
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