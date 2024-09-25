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Експерт про різку заяву Трампа на адресу Зеленського: є два більш важливих моменти

Київ, Середа 25 вересня 2024 18:32
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Експерт про різку заяву Трампа на адресу Зеленського: є два більш важливих моменти Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

У тому, що екс-президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найкращим продавцем", немає нічого незвичайного. Увагу варто звернути на два інші моменти.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Фесенко підкреслив, що подібні заяви Трампа, як у випадку із "продавцем", звучали від нього вже кілька разів. Але є більш важливі моменти.

Перший - Трамп заявив, що Зеленський нібито підтримує Гарріс на президентських виборах у США, що є неправдою.

"Він сказав про це публічно. І це означає, що хтось із найближчого оточення налаштував Трампа проти Зеленського", - уточнив політолог.

Другий момент, за словами Фесенка, більш серйозний. У його штабі розповіли, що зустріч із Зеленським під час його візиту до США заплановано не було. Хоча в офісі президента ще минулого тижня анонсували такі переговори.

"Швидше за все, переговори були, українська сторона хотіла зустрічі, але Трамп відмовився. Сигнал не дуже добрий. Це означає, що у нас проблема у відносинах із командою Трампа", - вважає політолог.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Зеленський - "найкращий продавець у світі", оскільки "щоразу, коли він приїжджає до США, повертається з 60 млрд доларів".

Більш детально про те, яке значення мають такі різкі заяви на адресу українського лідера, - у матеріалі РБК-Україна.

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