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Експерт розповів, що чекає економіку в разі перемоги Зеленського

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 14:48
Експерт розповів, що чекає економіку в разі перемоги Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Експерт вважає, що в разі перемоги Зеленського, співпраця з МВФ буде продовжена на нових умовах

Перемога Володимира Зеленського на виборах президента відкриє перед Україною нові можливості на тлі позитивних очікувань від реформ, які він має намір провести. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUА 3 квітня.

"Я спокійний за ситуацію в Україні, незважаючи на те, що зараз явно розкручується гігантська хвиля в ЗМІ та інтернеті з приводу того, що все пропало, проти Зеленського. Я не вважаю, що ми знаходимося в зоні серйозного ризику. Я бачу багато шансів, можливостей. Є деякі ризики, що пов'язані з фактором невизначеності. Але не більше того", - сказав Устенко.

На думку експерта, на тлі позитивних очікувань від дій команди Зеленського в Україну можуть прийти інвестори, що позитивно вплине на курс і зростання економіки.

"Ринок живе серед іншого і раціональними очікуваннями. Якщо ми будемо бачити, що реформи йдуть семимильними кроками, як декларує команда Зе, то це означає, що ми можемо очікувати додаткові притоки прямих іноземних інвестицій, що позитивно позначиться і на курсі, і на економічному зростанні", - зазначив Устенко.

Разом з тим, за словами експерта, фінансова стабільність в Україні буде збережена за умови цивілізованої передачі влади. У такому разі до кінця року курс буде на рівні близько 30 грн за долар, як і передбачено у державному бюджеті.

Він також підкреслив, що якщо на виборах переможе Зеленський, співпраця з МВФ буде продовжена на нових умовах.

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