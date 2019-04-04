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Эксперт рассказал, что ожидает экономику в случае победы Зеленского

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 14:48
Эксперт рассказал, что ожидает экономику в случае победы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эксперт считает, что в случае победы Зеленского, сотрудничество с МВФ будет продолжено на новых условиях

Победа Владимира Зеленского на выборах президента откроет перед Украиной новые возможности на фоне положительных ожиданий от реформ, которые он намерен провести. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко во время пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUА 3 апреля.

"Я спокоен за ситуацию в Украине, несмотря на то, что сейчас явно раскручивается гигантская волна в СМИ и интернете по поводу того, что все пропало, против Зеленского. Я не считаю, что мы находимся в зоне серьезнейшего риска. Я вижу много шансов, возможностей. Есть некоторые риски, что связаны с фактором неопределенности. Но не более того", - сказал Устенко.

По мнению эксперта, на фоне положительных ожиданий от действий команды Зеленского в Украину могут прийти инвесторы, что позитивно повлияет на курс и рост экономики.

"Рынок живет среди прочего и рациональными ожиданиями. Если мы будем видеть, что реформы идут семимильными шагами, как декларирует команда Зе, то это означает, что мы можем вполне ожидать дополнительные притоки прямых иностранных инвестиций, что положительно скажется и на курсе, и на экономическом росте", - отметил Устенко.

Вместе с тем, по словам эксперта, финансовая стабильность в Украине будет сохранена при условии цивилизованной передачи власти. В таком случае к концу года курс будет находиться на уровне около 30 грн за доллар, как и предусмотрено в госбюджете.

Он также подчеркнул, что если на выборах победит Зеленский, сотрудничество с МВФ будет продолжено на новых условиях.

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